ИА «Ореанда-Новости». Минобрнауки РФ планирует реализовать грантовый проект для молодых исследователей. Об этом сообщил министр Михаил Котюков на встрече со студентами УрФУ в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

В пятницу, 7 декабря, на встрече со студентами и молодёжным активом Уральского федерального университета Михаил Котюков, министр науки и высшего образования, рассказал о том, что ведомство будет запускать специальный грантовый проект. Он направлен на поддержку молодых исследователей. Полученные гранты можно будет использовать в том числе для подготовки курсовых работ. Такое нововведение, безусловно, дополнительно стимулирует будущих специалистов к научным изысканиям.

Новый проект запланирован для финансирования исследований студентов, которые пока не получили научную степень, сообщил Котюков. Решение отменяться не будет, уже в 2019 году в Минобрнауки планируется предметно обсудить и затем запустить грантовый проект.

Министр добавил, что особое внимание будет уделено обучению аспирантов - это предусмотрено в рамках реализации национального проекта. Идея состоит в том, что аспирантура может и должна быть приближена к реальным условиям научной работы, насколько это возможно.

Национальный проект «Наука» позволит внедрить в научных центрах и отдельных университетах определённый формат, в котором будут учитываться итоговые аттестации. Чтобы такая аттестация была засчитана, аспиранту необходимо будет представить свои патентные разработки или научные публикации. Нововведение будет тестироваться в ближайшем будущем, сообщил Михаил Котюков, - пока оно внедряется в порядке эксперимента.

К 2024 году в России планируется создать до 900 исследовательских лабораторий, и в Минобрнауки заинтересованы в подготовке учёных, которые также смогут возглавлять лаборатории. Около 35 тысяч молодых исследователей будут работать в государственном и негосударственном секторах. Приборную базу в ведущих организациях обновят на 50%. Также будет открыто не менее 15 научных центров мирового уровня.