ИА «Ореанда-Новости». Министерство образования и науки планирует в 2019 году разрешить и узаконить возможность получения высшего самообразования. Подтверждать свои знания кандидаты на диплом о «домашнем высшем» будут с помощью аттестации. Однако пока речь идёт не обо всех специальностях, а лишь о зачёте отдельных курсов. Но на перспективе ведомство рассматривает возможность полноценного диплома об окончании высшего образования, пишут «Ведомости», ссылаясь на Минобрнауки.

Для того, чтобы ввести возможность самообразования, в 2019 году министерство намерено разработать метод аттестации. Но для начала следует добиться поправок в федеральный закон «Об образовании», отметила комиссия Минобрнауки, которая занимается данным вопросом.

Пока речь идёт о программах среднего профессионального и высшего образования. В ведомстве считают, что узаконивание самообразования будет стимулировать россиян получать образование в рамках программы «Новые возможности». Но пока по законам страны диплом можно получить лишь на базе вуза, в домашних условиях это невозможно. Пилотный проект запустят в виде курсов. Однако сдавать итоговый экзамен необходимо будет на базе вуза.

Эксперты считают, что такой экзамен логичнее сделать в центрах оценки квалификации, а за сдачу зачётов необходимо установить плату, чтобы люди относились ответственное к ним. Как вариант, установить госпошлину в размере 2–5 тысяч рублей. Эксперты полагают, что возможность учиться на дому позволит не только получить «вышку», но и повысить квалификацию.

По мнению специалистов, в самообразовании есть проблемная сторона: когда человек осваивает знания дома, он лишается живого общения, в то время, как студенты во время обучения в институте наживают полезные связи и навыки.

В качестве учебных материалов будут доступны книги, учебники и ресурсы вузов, такие как лекции и онлайн-курсы на интернет-платформах. Такие массово использует с 2015 года Новосибирский государственный университет, их курсы доступны на платформах Coursera и «Образование на русском». При этом получить диплом о высшем в НГУ доступно лишь посещая вуз. В вузе считают, что самообразование исключает возможность общения с одногруппниками и преподавателем, коммуникативные навыки при этом не развиваются. Поэтому дистанционное образование, самообразование нельзя приравнивать к очному.

Тем временем закон «Об образовании» допускает самостоятельное изучение школьной программы. Однако в конце учебного года ученики, которые изучают её на дому, должны проходить обязательную аттестацию в школе. Закон также допускает экстернат: можно самостоятельно изучить предмет быстрее (например, двухгодовую программу — за год) и сдать аттестацию.