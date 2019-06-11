ИА «Ореанда-Новости» Представители пресс-центра Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили о поддержке ограничения производства и реализации одноразовых пластиковых пакетов и посуды со стороны Минприроды и Роспотребнадзора. Предложения данных ведомств об уменьшении образования отходов были направлены экологической комиссии.

20 марта было проведено заседание СПЧ, посвящённое вопросам противодействия образованию отходов в целях реализации национального проекта «Экология». Тогда представители Минприроды и Роспотребнадзора высказали свои мнения по данному вопросу, и было запланировано, что в дальнейшем будут обнародованы соответствующие рекомендации.

Итак, Минприроды, сославшись на малые объёмы переработки отходов, выступило с инициативой запретить продажу одноразовых изделий из пластика. При этом отмечается, что ограничения должны быть обоснованными и целесообразными.

Роспотребнадзор, в свою очередь, предложил приступить к разработке положений, запрещающих уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов, к регламентированию постепенного уменьшения производства одноразовых пластиковых пакетов, а также к принятию мер, которые стимулировали бы выпуск и применение многоразовой и саморазрушающейся упаковки.