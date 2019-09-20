ИА «Ореанда-Новости» Министерство природных ресурсов и экологии РФ пересмотрело оценочную стоимость российских лесов и представителей фауны.

В отношении диких зверей учитываются представители 21 биологического вида, добыча которых ограничена. Их совокупная стоимость по состоянию на конец 2018 года оценена в 267 миллиардов рублей, что в 400 раз больше, чем в конце 2017 года. Наибольшую ценность, по данным министерства, представляют лоси – 88 миллиардов рублей. Далее следуют косули (46,7 миллиарда) и дикие северные олени (28,7 миллиарда).

Помимо этого была обновлена оценка лесных ресурсов страны. На конец 2018 года российские леса оценены в сумму около 9 триллионов рублей, это на 63 % больше, чем за год до этого.