ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть предложение Минприроды о повышении для производителей нормативов утилизации товаров и упаковки до 100 %.

Ныне тару, бумагу, шины, электронику и другую продукцию необходимо утилизировать на 5–35 % либо платить экологический сбор. В случае введения указанной новации Минприроды рассчитывает на увеличение объёмов экологического сбора до 136 миллиардов рублей в год, притом что в 2018 году из данного источника в бюджет поступило лишь 2,2 миллиарда. Больше всего планируется получить с производителей электроники (47 миллиардов), бумаги и картона (22 миллиарда), резины и шин (17,9 миллиарда рублей).

Сотрудники министерства рассчитали, что увеличение нормативов утилизации может привести к повышению цен на товары на 0,25–1,5 %.

Сроки изменения нормативов в соответствующем письме министерства, направленном в федеральное правительство, не указываются. «Коммерсантъ» сообщил, что в соответствии с «дорожной картой» кабинет министров должен рассмотреть данный вопрос до середины 2020 года.