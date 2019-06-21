ИА «Ореанда-Новости» Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам, что возглавляемое им ведомство выступает за сокращение потребления пластика на 10–20 % в год.

Чиновник назвал проблему с пластиковыми отходами одной из приоритетных. Сейчас она находится на стадии обсуждения в министерстве. Кобылкин отметил, что следует тщательно проработать вопрос, поскольку «за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее», а потому «хочется эволюционно это делать – по 10–20 % в год». Министр сказал, что проблему обсудят с представителями Общественной палаты РФ и экспертами.

В отношении борьбы с пластиковыми отходами Кобылкин настроен оптимистично. «Есть разные варианты по тому, чтобы сделать пластик разлагаемым с добавлением крахмала, есть технологии химические, которые позволяют делать пластик, который разлагается не за 200 лет, а за короткий промежуток времени», – сказал он.