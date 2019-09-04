ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Минприроды составили список городов России, в которых в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферы. Критерием для включения в список был индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается как сумма средних концентраций в единицах предельно допустимых концентраций (ПДК) с учётом класса опасности загрязняющего вещества.

В перечень вошли города, в которых ИЗА составлял 14 и более: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Всего в указанных городах проживают 5,1 миллиона человек.

Во всех из них было зафиксировано загрязнение бензапиреном, который образуется при сгорании углеводородного топлива. В некоторых городах были превышены нормы содержания оксида азота, формальдегида, оксида углерода, сероуглерода, хлорида водорода, диоксида серы и других соединений.

Все города находятся в азиатской части страны.