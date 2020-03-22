ИА «Ореанда-Новости». Минпромторг России начал поставки защитных медицинских масок в регионы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что механизм централизованных поставок должен обеспечить бесперебойное снабжение масками граждан через аптечные сети. Также поставки призваны исключить спекуляцию и гарантировать «прослеживаемость». Первая партия была получена аптеками Калужской области.

Спрос на медицинские маски резко вырос в феврале из-за сообщений о быстром распространении коронавируса COVID-19 по миру. На отсутствие масок жаловались жители практически всех регионов страны. В Совете Федерации также обратили внимание на данную проблему и призвали Минпромторг найти её решение.