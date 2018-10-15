ИА «Ореанда-Новости». По мнению Министерства промышленности и торговли, в России необходимо разрешить выращивание наркосодержащих растений, содержащих опиум, для медицинских целей. Соответствующее предложение ведомство оформило в законопроект и внесла на рассмотрение в Государственную думу.



Разрешение на выращивание растений, содержащих наркотические вещества, Минпромторг объясняет необходимостью изготавливать сильнодействующие вещества из отечественного сырья, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Дело в том, что на данный момент Россия закупает в других странах сто процентов наркотических фармацевтических субстанций для производства сильнодействующих лекарств, которые являются наркотическими. Закупка производится у тех государств, где выращивание опийного мака разрешается и этот процесс контролируют власти.

Чтобы исправить эту ситуацию и перейти на собственное сырьё, Минпромторг разработал законопроект, который уже согласовали с другими заинтересованными ведомствами. На данный момент законопроект внесён на рассмотрение правительству России.

"На проект федерального закона получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации и Минюста России", – сообщили в ведомстве.

Предполагается, что будет снят запрет «на культивирование наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ», так звучит в документе законопроекта.

Не считая прописанного порядка культивирования таких растений, ведомство предлагает на законодательном уровне определить разрешённые для культивирования сорта растений, а также прописать требований к ним. При этом федеральный закон должен установить государственную монополию и требования «к условиям осуществления культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ».

Из выращенного самостоятельно опиумного мака будет производиться опиоидные обезболивающие лекарства, ожидается, что на такое отечественное производство фармацевтических наркотических субстанций Россия может перейти уже в 2019 году. Вероятно, выращивать опиумные растения будут на юге страны.