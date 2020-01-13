ИА «Ореанда-Новости». Российское Министерство просвещения готовит программу развитию социально-эмоциональных навыков учащихся, пишет РИА Новости.



В рамках этой программы школьников научат контролировать негативные эмоции, а также распознавать эмоции других. В ведомстве говорят о том, что эта программа поможет воспитать эмоционально зрелых личностей.



Там также добавили, что сейчас ведётся работа не только по увеличению количества психологов в школах, но и улучшением их квалификации. Отмечается, что важно не только распознать школьника с девиантным поведением, но и оказать помощь и поддержку родителям и учителям.