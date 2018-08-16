ИА «Ореанда-Новости». Ольга Васильева, министр просвещения сообщила о том, что министерство готовит законопроект, который ужесточит требования к кандидатам на опекунство. В частности, сократят допустимое число детей для усыновления в одной семье.



Напомним, в начале августа Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России призвала власти к реформе в системе подходов к передаче детей в приёмные семьи. Это чиновник озвучила после случая, когда в Татарстане опекун избил до смерти приёмного ребёнка. Однако Кузнецова и ранее выступала с подобными предложениями, так как резонансные случаи насилия в приёмных семьях зачастую происходили не только в Татарстане, но и других регионах страны.

16 августа стало известно, что Минпросвещения намерено поддержать эту идею, ведомство уже начало работать над законодательными инициативами. Требования к кандидатам будут жёстче, как и комиссия на психологическое состояние.

«Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — заявила министр.

При этом Васильева отметила, что министерство выступает и за сокращение количества детей, которых разрешено передавать одной приемной семье. Сейчас семья может усыновить до восьми детей.

«Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма. Семейный детский дом — это замечательная история, только не про это. Это второе предложение, которое нами сейчас будет внесено, оно обговаривается», — констатировала Васильева позицию министерства, однако не уточнила, какое именно количество приемных детей в одной семье предлагается считать допустимым.

Со слов министра, в Минпросвещения проанализировали все подобные инциденты в приёмных семьях за этот год, проанализировали и сделали «не очень утешительный» вывод.

«Вывод был не очень утешительный. Подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно», — сказала глава ведомства.

По мнению Васильевой, развитие системы замещающих семей не может обойтись без «психологической, педагогической, юридической, медицинской, материальной» помощи.