ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпросвещения заявил о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ. Слова Сергея Кравцова приводятся на сайте ведомства.

Так, Единый государственный экзамен начнётся 8 июня. Основной государственный экзамен – 9 июня, сообщают в министерстве.

Причиной принятия такого решения стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.

В этом году ЕГЭ должен был пройти в 3 этапа: досрочный – с 20 марта по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября. На прошлой неделе были перенесены сроки досрочного этапа ЕГЭ. Теперь его участникам придётся сдавать экзамен в резервные дни основного периода.