ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой о включении в школьный курс основ безопасности жизнедеятельности уроки, посвященные угрозе игромании, пишет «МК».



Кравцов также отметил, что в курс ОБЖ надо включить и уроки, которые будут посвящены мошенничеству в интернете и деструктивному поведению в соцсетях.



Министр подчеркнул, что необходимо научить детей самостоятельно противостоять подобным угрозам в интернете. Он также добавил, что нужно «называть вещи своими именами».



Кравцов пояснил, что решение о включении в курс ОБЖ блоков по этой теме будет принято после обсуждения с учителями и родителями.