ИА «Ореанда-Новости». Минсельхоз собирается внести в Думу проект постановления, которое отменит определение рыбоохранных зон, пишут «Известия».





Так, документ предлагает исключить дублирующие положения из статьи 48 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статьи 65 Водного кодекса РФ.



Таким образом, законопроект отменяет всех рыбоохранных зон в России. По мнению авторов документа, для защиты флоры и фауны достаточно водоохранных зон. В профильном комитете Госдумы по сельскому хозяйству с ними не согласны и считают, что либерализация законодательства может навредить экологии.