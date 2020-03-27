ИА «Ореанда-Новости». В Минсельхозе предложили ввести временные квоты на экспорт зерновых. Министерство намерено ограничить экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничения коснутся пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Речь идёт об объёме в 7 миллионов тонн. Отмечается, что семена зерновых культур под ограничения не попадут.

Данные меры вводятся для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и выполнить задачи продовольственной безопасности внутри страны. Министерство подчёркивает, что стабильность продовольственного рынка России находится в приоритете.