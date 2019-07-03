ИА «Ореанда-Новости». Министерство сельского хозяйства предлагает разработать меры по госрегулированию сбора дикорастущих ресурсов, пишет РИА Новости.



В частности, министерство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота «дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственных растений.



В документе сказано, что переработка и оборот таких ресурсов имеет огромный экономический потенциал роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.