ИА «Ореанда-Новости» Минсельхоз намерен добиться упрощения процедуры изъятия земель, которые находятся в собственности у представителей бизнеса, но не используются в течение более чем 3 лет. Сотрудники министерства подготовили проект соответствующих изменений в федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Инициатива предполагает сокращение сроков изъятия участков, которые не используются в соответствии с целевым назначением. По действующим нормам Россельхознадзор при выявлении подобных участков обязан в течение 3 лет после проверки подтверждать, что земля всё ещё не используется собственником по назначению, и лишь после этого сотрудники ведомства имеют право ходатайствовать об изъятии участка в суд.

Критерии, по которым можно будет установить, как использовался тот или иной участок, должно установить правительство России.

После изъятия и реализации земли её собственнику будет необходимо выплатить деньги, полученные за неё на торгах.

В Минсельхозе отметили, что