ИА «Ореанда-Новости». Российское Министерство спорта решило на время приостановить работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз, пишет «Коммерсант».



Ограничения вводятся с 29 марта. Они будут действовать до особо распоряжения.



Кроме того, Минспорта рассматривает возможность перевести в особый закрытый режим работы центр «Новогорск» при условии выполнения требований Роспотребнадзора и реализации специальных мер по предупреждению распространения коронавируса.



Сегодня в России зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом.