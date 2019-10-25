25.10.2019, 15:16
Минстрой предложил наказывать архитекторов за плохие проекты
ИА «Ореанда-Новости». Минстрой выступил с предложением наказывать архитекторов за плохо сделанные проекты, пишет «Интерфакс».
Так, министерство предлагает исключать архитектора из реестра специалистов, если он некачественно сделал проект.
Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в России есть реестр архитекторов, получивших соответствующее образование. Если архитектор есть в реестре, значит он может работать в России.
Он предложил внести такую поправку в законопроект об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывают в ведомстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии