ИА «Ореанда-Новости»Минстрой выступил с предложением наказывать архитекторов за плохо сделанные проекты, пишет «Интерфакс».

Так, министерство предлагает исключать архитектора из реестра специалистов, если он некачественно сделал проект.

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в России есть реестр архитекторов, получивших соответствующее образование. Если архитектор есть в реестре, значит он может работать в России.

Он предложил внести такую поправку в законопроект об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывают в ведомстве. 