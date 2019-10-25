ИА «Ореанда-Новости». Минстрой выступил с предложением наказывать архитекторов за плохо сделанные проекты, пишет «Интерфакс».



Так, министерство предлагает исключать архитектора из реестра специалистов, если он некачественно сделал проект.



Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в России есть реестр архитекторов, получивших соответствующее образование. Если архитектор есть в реестре, значит он может работать в России.



Он предложил внести такую поправку в законопроект об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывают в ведомстве.