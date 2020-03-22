ИА «Ореанда-Новости». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства проследит за стоимостью ЖКХ в регионах. Об этом сообщает газета «Известия».

Губернаторы по согласованию со строительным ведомством получат право выбирать систему расчёта за коммунальные ресурсы, которые потребляются при содержании и использовании общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты считают, что данная инициатива поможет снизить цены на ЖКХ и повысить качество услуг. О готовности поддержать законопроект заявили во все фракциях Госдумы.

Документ позволит губернаторам выбирать систему оплаты за коммунальные ресурсы за содержание и использование подъезда, лифтов, дворов, домофонов и так далее. Таким образом будет установлен индивидуальный для каждого региона порядок расчёта расходов граждан.