ИА «Ореанда-Новости». Минстрой до конца 2019 года разработает список критериев, которые будут определять степень аварийности домов. Также планируется урегулировать процедуру оценки технического состояния несущих конструкций. Благодаря этому, вносить многоквартирные дома в списки аварийных станет легче. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на план мероприятий по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Будут описаны конкретные параметры износа здания, это позволит ликвидировать всё опасное для проживания людей жильё. А случаев отказа признавать постройки ветхими станет меньше.

Дело в том, что на данный момент четких критериев, чтобы признать жилье ветхим и опасным, – нет, каждый дом исследуется в индивидуальном порядке. При этом опираются лишь на примерные признаки изношенности. Это может быть деформация фундамента, когда повреждены несущие конструкции, что является угрозой обрушения здания. Или же несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Также критерием являются серьезные повреждения дома в результате аварий, взрывов.

В национальном проекте «Жилье и городская среда» указано, что на расселение аварийного жилья за шесть лет потребуется почти 311 млрд рублей, 212,5 млрд при этом выделят из федерального бюджета, а 91 млрд — из региональных. Частные средства составят 7,4 млрд рублей.

Сейчас в Минстрое прорабатывается вопрос подготовки документа с аварийными критериями многоквартирных домов, а также критериев под снос или реконструкцию.

«После этого он (документ) пройдет все необходимые процедуры общественного обсуждения», — рассказали в пресс-службе Минстроя.

Внести проект постановления на рассмотрение правительства планируется до 15 октября.

Также в Минстрое намерены до конца 2019 года разработать униформу для специализированных организаций, которые готовят заключение о признании домов аварийными. В этих шаблонах также будут прописаны все критерии.