ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Минстроя Максим Егоров заявил, что в будущем сроки отключения горячей воды в России станут меньше и проводиться они будут реже, а именно раз в 2 года.

Чиновник отметил, что полностью избежать отключения горячей воды и тепла, к сожалению, не представляется возможным. При этом он упомянул «будущие технологии», которые позволят проводить работы более оперативно. «Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако всё зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», – подчеркнул заместитель министра.

Егоров также рассказал, что в некоторых регионах, в том числе в ряде московских районов, горячую воду уже отключают раз в два года.