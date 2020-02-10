10.02.2020, 09:15
Минтранс дал оценку идеи по сокращению срока использования шипованной резины
ИА «Ореанда-Новости». Минтранс дал оценку идеи по сокращению срока использования шипованной резины. Пресс-служба Министерства транспорта указала, что специалисты ведомства считают, что увеличение срока запрета на использование шипованной зимней резины невозможно.
Решение связано с большим количеством транзитного автотранспорта, которое пересекает за раз несколько климатических регионов. Если в правительстве примут данное новшество, то это может увеличить число ДТП на трассах России.
На данный момент шипованную резину запрещено использовать только в летний период времени. Но на прошлой неделе стало известно, что в России могут изменить данный срок. Подобное предложение поступило в правительство от госкомпании «Автодор». Организация указала, что срок использования шипованной резины необходимо уменьшить с 273 дней до 188. Минтранс РФ не поддержал данную идею.
Решение связано с большим количеством транзитного автотранспорта, которое пересекает за раз несколько климатических регионов. Если в правительстве примут данное новшество, то это может увеличить число ДТП на трассах России.
На данный момент шипованную резину запрещено использовать только в летний период времени. Но на прошлой неделе стало известно, что в России могут изменить данный срок. Подобное предложение поступило в правительство от госкомпании «Автодор». Организация указала, что срок использования шипованной резины необходимо уменьшить с 273 дней до 188. Минтранс РФ не поддержал данную идею.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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