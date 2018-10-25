ИА «Ореанда-Новости». Минтранс выступает с идеей разрешить региональным властям варьировать тарифы на проезд в общественном транспорте исходя из времени суток. Таким образом, предлагается удешевить городской транспорт в дневное время, но в часы пик (максимальной загруженности), наоборот, сделать дороже. Об том сообщают «Известия», ссылаясь на информацию пресс-службы ведомства.

Суть идеи заключается в том, чтобы в автобусах, метро, троллейбусах и другом общественном транспорте установить динамические цены на проезд, которые меняются в разное время суток. При этом конкретных параметров изменений пока не разработали. Но предполагается, что людям с гибким графиком (а также пенсионерам и домохозяйкам) удастся экономить, так как в дневные часы стоимость будет дешевле.

Таким образом власти могут решить проблему с «загрузкой» пустого транспорта днём и «разгрузить» его вечером и утром, когда все едут на работу и с работы.

Это предложение Минтранс направит в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Если кабмин одобрит инициативу, ее воплощением в жизнь займутся региональные и муниципальные власти в 2019–2025 годах. Именно региональные власти будут устанавливать тарифы на проезд в городском транспорте.

Однако эксперты отмечают, что если власти пойдут на удорожание тарифов в часы пик, то им придётся предложить более комфортные условия для людей во избежание недовольства горожан. Например, создать более плотный график движения транспорта, считает Александр Лыткин, эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей. Он отмечает, что сейчас 70–80 процентов всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы пик.

При этом такая система работает в других странах и является мировой практикой. К примеру, в Лондоне в часы пик (они там начинаются в будние дни с 6:30 до 9:30 и с 16:00 до 19:00) проезд стоит £8,40 (около 712 рублей), в остальное время — £7 (592 рубля), то есть на 17 процентов дешевле.

В наших реалиях, возьмём к примеру Волгоград, где стоимость проезда 20 рублей, стоимость скидки в «свободные» часы в общественном транспорт могла бы составить 3–4 рубля.