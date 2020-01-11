ИА «Ореанда-Новости». Минтранс России выступил за усиление мер безопасности автобусных пассажирских перевозок.

Минтранс РФ призвал усилить меры безопасности автобусных пассажирских перевозок, о чём сообщила пресс-служба ведомства. Как оказалось, в министерстве уже подготовили соответствующие законопроекты.

В пресс-службе отметили, что серьёзную обеспокоенность вызывают случаи ДТП с автобусами, которые занимаются перевозкой детей. Эксперты проанализировали эти аварии и пришли к выводу, что необходимо введение дополнительных мер безопасности.

Таким образом министерство прокомментировало ДТП с участием автобуса, которое произошло в Пермском крае. В автобусе на момент аварии находились 37 человек, 35 из которых – дети.