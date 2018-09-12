ИА «Ореанда-Новости». В рамках Восточного экономического форума 2018 Евгений Дитрих, министр транспорта Российской Федерации, озвучил мнение министерства о поддержке идеи создания новой бюджетной авиакомпании.



По сообщениям информационных агентств, об этом Евгений Дитрих рассказал журналистам в кулуарах международного экономического мероприятия. Журналисты поинтересовались у министра, что он думает о возможности организации дополнительного низкобюджетного перевозчика в стране.



Руководитель ведомства сообщил, что идею, ранее озвученную вице-премьером Максимом Акимовым, министерство транспорта поддерживает. По мнению, министра, в первую очередь, лоукостер необходим на внутренних авиарейсах страны.



В связи с интенсивным развитием внутреннего авиасообщения именно по таким направлениям необходимо обеспечивать дополнительную перевозочную ёмкость.



В рамках Восточного экономического форума-2018 вице-премьер Максим Акимов сообщил, что властями страны разрабатывается такая модель авиационной отрасли, где можно будет избежать банкротства компаний, а также усилить инвестиционную привлекательность.



По сообщениям информационных агентств, об этом Евгений Дитрих рассказал журналистам в кулуарах международного экономического мероприятия. Журналисты поинтересовались у министра, что он думает о возможности организации дополнительного низкобюджетного перевозчика в стране.В связи с интенсивным развитием внутреннего авиасообщения именно по таким направлениям необходимо обеспечивать дополнительную перевозочную ёмкость.

Сейчас в Российской Федерации в низкобюджетной нише работает только один перевозчик – это авиакомпания «Победа», являющаяся дочерним предприятием компании «Аэрофлот». Авиакомпания «Победа» ранее получала поддержку министерства транспорта России. Несмотря на это, лоукостер периодически повышает цены на билеты по разным направлениям или отменяет различные промотарифы. Например, с 4 сентября этого года минимальный тариф на провоз багажа весом свыше 10 килограмм вырос до 777 рублей. До этого за такой багаж по специальному промотарифу пассажиры платили 499 рублей.





Лоукостеры довольно популярны среди авиапассажиров. В общей совокупности продажи билетов в этой нише за лето 2018 года выросли до 12,8%. В прошлом году за этот же период продажи билетов составили 11%. На внутренних рейсах продажи возросли с 13,1% до 14,9%. Средняя цена на билет по России в направлении туда и обратно этим летом составила 7 233 рубля, что почти на 3000 рублей дешевле, чем у традиционных авиакомпаний. На международные направления цены у лоукостеров в среднем ниже на 5000 рублей. Популярными маршрутами по стране среди авиапассажиров в этом году стали рейсы из Москвы в Сочи, Анапу, Калининград, Ростов-на-Дону. Минеральные воды, Санкт-Петербург и Екатеринбург.