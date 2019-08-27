ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что сумма долга грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание составляет 1 миллион долларов.

Чиновник рассказала журналистам, что вопрос о выплате данной задолженности 10 лет назад был урегулирован на переговорах. Грузинская сторона признала долг перед Государственной корпорацией по организации воздушного движения РФ и составила график выплат, однако с 2008 года долги не выплачиваются.

В июне 2019 года представители Минтранса проинформировали, что общая сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тысяч долларов и 592,2 тысяч рублей без учёта пеней.