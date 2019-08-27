ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Светлана Петрова сообщила, что в кабинет министров внесён ряд предложений, касающихся повышения безопасности авиаперелётов и усовершенствования системы подготовки пилотов.

В числе прочего в связи с катастрофой, произошедшей в мае с самолётом Sukhoi Superjet 100 в подмосковном аэропорту Шереметьево, представители министерства предложили готовить в профильных вузах лётчиков для пилотирования именно этой модели, а также в два раза увеличить сумму бюджетных ассигнований на обучение.

В настоящее время стоимость подготовки одного пилота в России составляет около 600 тысяч рублей в год. В случае реализации инициативы на бюджет ляжет дополнительная нагрузка в размере 4 миллиардов рублей в год без учёта стоимости питания и обмундирования, которые составят ещё 450 миллионов.