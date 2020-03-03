ИА «Ореанда-Новости».Российский Минтруд собирается уведомлять россиян старше 45 лет о размере их будущей пенсии, пишет RT.



Первые уведомления уже могут направить в следующем году. В ведомстве пояснили, что такая рассылка позволит россиянам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.



Уведомления будут приходить один раз в три года через портал госуслуг. Отмечается, что возраст 45 лет выбрали потому, что к этому моменту у большинства уже есть определённый капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.