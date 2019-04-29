ИА «Ореанда-Новости». Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить в зимнее время года рабочий день. По мнению депутата, это позволит повысить КПД населения. При этом в министерстве труда и социальной защиты проинформировали, что на данный момент предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время к ним в ведомство не поступало.

Милонов, анонсирую законопроект, отметил, что предложение о сокращении трудовой недели необходимо изначально обговорить и согласовать с профессиональным сообществом, та как в этом случае «нельзя руководствоваться популистскими мотивами».