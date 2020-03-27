ИА «Ореанда-Новости». В Минтруде рассказали, как будет осуществляться оплата труда на нерабочей неделе. Сообщение с рекомендациями для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей опубликовано на сайте ведомства.

Так, Минтруд разъяснил, что предстоящие нерабочие дни не являются причиной снижения зарплат. При этом оплата должна быть произведена в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочая неделя не относится к выходным или праздничным дням.

Также в ведомстве пояснили, что существуют организации, на которые распоряжение президента не подействует. К таким относятся структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки и транспорт. Кроме того в нерабочую неделю трудиться будут социальные фонды, включая ПФР, Фонд ОМС и ФСС. Госслужащие же будут работать по решению руководителей.

