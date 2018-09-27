ИА «Ореанда-Новости». Ранее распространённую информацию о том, что в Министерстве труда намерены отказаться от термина «инвалид» опровергли в Министерстве труда. В тексте законов останется термин «инвалид», просто его уточнят по рекомендациям ООН.



Как рассказали в Минтруда, они вовсе не планируют отказаться от использования термина, как сообщили ранее "Известия". По информации издания, госзадание на проведение исследований по выбору альтернативного наименования должно поступить в профильные организации. Но в министерстве сообщили, что журналисты исказили суть комментариев, которые ранее получили в пресс-службе ведомства.

Выходит, что термин «инвалид» останется во всех документах и законах. Но это понятие подумывают уточнить, так рекомендовал комитет ООН по правам инвалидов.

Планируется привести термин «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью, для этого понятие дополнят новыми положениями, подчеркнули в Минтруде.

Эти уточнения термина сделают, чтобы помочь инвалидам преодолеть «мешающие им барьеры». Данный вопрос будет прорабатываться в 2019–2020 годах вместе с уполномоченными по правам ребенка и человека в России, научным и экспертным сообществом, а также при участии общественных организаций инвалидов.

«Известия» сообщали, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда, что термин «инвалиды» должны заменить на понятие, которое полностью отражало бы государственную политику по отношению к людям с ограниченными возможностями. Ресурс сообщал, что с этой целью министерство заказало у Федерального бюро медико-социальной экспертизы научно-исследовательскую работу.



Также было сказано, что термин «инвалиды» планируют убрать из Федерального Закона 181 «О соцзащите инвалидов». Какие именно термины рассматриваются на замену слова «инвалиды», издание не уточняло. В качестве примера приводилось предложение заменить слово на нейтральный термин «люди со специальными потребностями», которым подчеркивается, что речь идёт о человеке, личности, имеющей достоинство.