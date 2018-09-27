ИА «Ореанда-Новости». В России чиновники намерены прекратить использовать слово «инвалид» – его заменят более нейтральным термином, которое отражает правозащитную политику страны в отношении людей с ограниченными возможностями. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства труда, сообщают «Известия».



В профильные организации направят государственное задание на научно-исследовательскую работу по альтернативному названию. Вопрос более подходящего термина также обсудят с общественными организациями инвалидов.

Эксперты отмечают, что дело не только в терминологии, но и в восприятии этих терминов в обществе. Смена формулировок должна привести к созданию системы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Термин «инвалиды» планируют убрать из Федерального Закона 181 «О соцзащите инвалидов». В стране будет больше телевизионных передач, где текст переводят жестами. Минтруд готовит предложения о проработке мер, которые позволят увеличить число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (людей, которые переводят новости, фильмы и прочее на язык жестов).

Предложение отказаться от термина «инвалиды» ранее рекомендовал комитет ООН по правам людей с инвалидностью. Он направил в Минтруд свои замечания, которые связаны с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов.

В тексте письма ООН к ведомству сообщается, что пока Россия «продолжает полагаться на медицинскую помощь и реабилитацию», в меньшей степени заботясь об интеграции людей с инвалидностью в общество. В ООН указали, что в стране существуют проблемы с трудоустройством инвалидов, нехватка сурдопереводчиков. Однако российскую госпрограмму «Доступная среда» на 2011–2020 годы в ОНН оценили положительно, отметили рост числа учащихся, получающих инклюзивное образование.

Какие именно термины рассматриваются на замену слова «инвалиды» пока не сообщается. Среди предложений, к примеру, «люди со специальными потребностями». Выбрать хотят нейтральный термин, в котором в первую очередь подчеркивается, что речь идёт о человеке, личности, имеющей достоинство.