ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» со ссылкой на предварительные расчёты Минтруда РФ сообщила, что начиная с 2020 года на выплату пособий на первого ребёнка правительство будет выделять в три раза больше средств, чем ранее.

В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, в 2021-м – 156 миллиардов, в то время как в текущем году на эти цели было выделено лишь 50 миллиардов.

В настоящее время ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход не превышает полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

В публикации указано, что со следующего года ежемесячные выплаты увеличатся на 7 % и составят около 12 тысяч рублей. Начиная с января 2020 года пособия будут выплачиваться семьям, в которых есть ребёнок не старше 3 лет, а доход составляет менее двух прожиточных минимумов на человека.