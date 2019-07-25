ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко сообщил об инициативе ведомства сделать программу материнского капитала бессрочной. Чиновник отметил, что министерство всегда придерживалось данной позиции.

Указывается, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на увеличение срока действия программы по предоставлению материнского капитала как минимум до 2025 года.

Программа выплат за рождение второго и последующего ребёнка действует начиная с 2007 года и рассчитана до 2021-го. В настоящее время их размер составляет 452 тысячи рублей. 78 % российских граждан выступают за продление срока действия программы. Среди 25–34-летних доля сторонников данной меры ещё выше – 84 %.