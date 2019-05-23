ИА «Ореанда-Новости» Минтруд направил в правительство России предложение, касающееся преобразования Пенсионного фонда России (ПФР), а также фондов обязательного медицинского страхования и социального страхования в публично-правовые компании.

Подобная инициатива уже рассматривалась федеральными министрами в конце 2017 года. Глава ПФР Антон Дроздов впоследствии указывал, что наряду с формой публично-правовой компании обсуждались формы некоммерческой организации и казённого учреждения.

В марте 2019 года специалисты Центра стратегических разработок предложили объединить ПФР, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единую структуру – Единый фонд социального страхования. Эксперты признали, что система обязательного социального страхования нуждается в институциональных реформах.