ИА «Ореанда-Новости» Пособие на детей до 18 лет из нуждающихся семей предложил ввести глава Минтруда Максим Топилин. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день поддержка существует для семей, где есть дети младше трёх лет. После достижения ребёнком трёхлетнего возраста программы материальной помощи существуют лишь на региональном уровне. Топилин отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о введении пособий на детей до совершеннолетия «по нуждаемости».