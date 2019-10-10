Такое предложение поступило от Минтруда РФ сегодня, 10 октября. В сравнении с прожиточным минимумом за 2 квартал 2019 года, величина прожиточного минимума 3 кварталаЭто связано с сезонным снижением цен на некоторые продукты потребительской корзины: овощи, сахар, фрукты.. Для детской части населения минимум составит 10 838 рублей в месяц, для трудоспособных граждан - 11 942 рубля, а для людей пенсионного возраста - 9 090 рублей.согласно Приказу Минтруда РФ от 09.08.2019 №561н.