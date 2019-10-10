10.10.2019, 17:33
Минтруд России предложил понизить прожиточный минимум
ИА «Ореанда-Новости». В Правительстве России обсуждается вопрос о снижении величины прожиточного минимума за III квартал 2019 года на 1,5%.
Такое предложение поступило от Минтруда РФ сегодня, 10 октября. В сравнении с прожиточным минимумом за 2 квартал 2019 года, величина прожиточного минимума 3 квартала уменьшиться на 1,5%. Это связано с сезонным снижением цен на некоторые продукты потребительской корзины: овощи, сахар, фрукты.
Прожиточный минимум будет составлять 11 012 рублей. Для детской части населения минимум составит 10 838 рублей в месяц, для трудоспособных граждан - 11 942 рубля, а для людей пенсионного возраста - 9 090 рублей. В прошедшем квартале прожиточный минимум на душу населения составлял 11 185 рублей согласно Приказу Минтруда РФ от 09.08.2019 №561н.
Такое предложение поступило от Минтруда РФ сегодня, 10 октября. В сравнении с прожиточным минимумом за 2 квартал 2019 года, величина прожиточного минимума 3 квартала уменьшиться на 1,5%. Это связано с сезонным снижением цен на некоторые продукты потребительской корзины: овощи, сахар, фрукты.
Прожиточный минимум будет составлять 11 012 рублей. Для детской части населения минимум составит 10 838 рублей в месяц, для трудоспособных граждан - 11 942 рубля, а для людей пенсионного возраста - 9 090 рублей. В прошедшем квартале прожиточный минимум на душу населения составлял 11 185 рублей согласно Приказу Минтруда РФ от 09.08.2019 №561н.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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