ИА «Ореанда-Новости». Процедура назначения пенсии станет проще – Минтруд упростит сбор нужных документов, пишет «Коммерсант».



Теперь для перерасчёта пенсии не нужно приносить документы, которые уже есть у ПФР. Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребёнка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учёта, паспорта, свидетельства о браке и прочих документов.



Кроме того, сообщается, что для назначения пенсии будут брать информацию, которая есть в федеральных государственных информационных системах. Так, если человек, например, есть в реестре инвалидов, это не надо будет подтверждать отдельной справкой.