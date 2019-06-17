ИА «Ореанда-Новости» После выхода на пенсию работать продолжает каждый пятый гражданин России. Об этом говорится в докладе Министерства труда по итогам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Так в России по состоянию на 1 января 2019 года, живут 43 871 625 людей пенсионного возраста, из них продолжают работать 9 669 711 человек. Роструд сообщает, что доля пенсионеров, обратившихся в центры занятости, составляет 4,2%.