ИА «Ореанда-Новости». Реализация национальных проектов предполагает, что Министерство труда РФ заложит в свой бюджет средства на то, чтобы обучать россиян цифровым технологиям. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума «Национальная система квалификаций» Максим Топилин, глава Минтруда РФ.

Программа цифровизации, сообщил Топилин, предусматривает средства на обучение граждан работе на компьютере и в Интернете. В том числе планируется обучение предпенсионеров. С 2020 года будут предусматриваться дополнительные средства, рассчитанные на обучение женщин в отпуске по уходу за ребёнком. В настоящее время в свете быстрого развития цифровых технологий вопрос стоит довольно остро, и, безусловно, желающих получить соответствующее образование не становится меньше.

Глава ведомства также отметил, что сегодня в Пенсионном фонде РФ есть бесплатная программа повышения компьютерной грамотности среди пенсионеров. Участники программы будут самостоятельно пользоваться сервисами, порталом госуслуг. Например, они смогут заплатить за квартиру, получить пенсию или заказать любые услуги. Тем более что все сведения не отличаются высокой сложностью, это «не программирование», сказал Максим Топилин.

Проект «Азбука Интернета» действует под эгидой ПФ РФ и разработан телекоммуникационной группой ОАО «Ростелеком». Он получил одобрение Министерства труда РФ. В программе предусмотрено обучение поиску информации, общению в сети Интернет, работе с электронной почтой, мультимедиа, а также с сервисами получения услуг - как государственных, так и муниципальных. Включаются сведения о компьютерной операционной системе и её основных особенностях, о некоторых необходимых программах, таких как Microsoft Word. Не обошли стороной и вопросы безопасности при работе в Интернете.

В 2019 году Минтруд РФ выделяет 5 млрд рублей на программу обучения лиц предпенсионного возраста. Благодаря ей 80 тысяч человек смогут повысить свою компьютерную грамотность.