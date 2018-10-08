ИА «Ореанда-Новости». Ранее «Известия» сообщали, что Министерство труда предложило работодателям вести учет микротравм сотрудников, с этой целью ведомство подготовило проект поправок в Трудовой кодекс России. Согласно информации газеты, каждый синяк работника, в случае принятия поправок, должен стать подучётным. Позже в ведомстве уточнили, что учёт микротравм будет носить заявительный характер, пишет ТАСС.



В пресс-службе Минтруда отмечают, что фиксировать микротравмы (синяки, кровоподтёки, ссадины, мелкие ушибы, царапины), полученные на производстве, предлагается по заявительному характеру. Речь идёт о травмах, которые не влекут за собой «расстройство здоровья» и выход на больничный.

В случае жалобы или обращения сотрудника, его микротравму зафиксируют. Как именно это будет делаться – пока не придумали. Рекомендации по учёту и оформлению синяков разработают в Минтруда позже.

Зачем это нужно?

В законопроекте Минтруда отмечает, что это будет способствовать профилактике профессиональных заболеваний и травм. Отмечается, что существующие законы не предусматривают какую-либо ответственность в этом случае для работодателей, как и не обязывает их принимать какие-либо меры, если их работники получают незначительные повреждения.

В ведомстве считают, что в таких условиях опасность серьёзного травмирования игнорируется, а также создаются проблемы в случае расследований причин заболевания или травмы. Когда незначительная травма на работе становится причиной серьёзного заболевания спустя длительное время или предвестником несчастного случая – взаимосвязь между причиной и следствием в этом случае установить довольно сложно.

Отмечается, что во многих развитых странах этот вопрос стоит на контроле, микротравмы фиксируются. В случае даже мелкой царапины проверяется, учитывал ли технику безопасности сотрудник и в должном ли техническом состоянии находится оборудование, возможно требуется обновление.

Такой законопроект, по мнению Минтруда, – шаг к улучшению условий труда на производстве.