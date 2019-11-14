14.11.2019, 16:04
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
ИА «Ореанда-Новости». Минюст сообщил, что принял к рассмотрению заявление Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального об исключении организации из списка НКО-иноагентов, пишет «Интерфакс».
Юрист Фонда Иван Жданов сообщил, чтосейчас министерство начало новую проверку организации. Жданов отметил, что проверка будет внеплановой.
В ходе проверки Минюст намерен установить наличие либо отсутствие признаков НКО-иноагента в деятельности фонда.
Юрист Фонда Иван Жданов сообщил, чтосейчас министерство начало новую проверку организации. Жданов отметил, что проверка будет внеплановой.
В ходе проверки Минюст намерен установить наличие либо отсутствие признаков НКО-иноагента в деятельности фонда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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