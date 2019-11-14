ИА «Ореанда-Новости». Минюст сообщил, что принял к рассмотрению заявление Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального об исключении организации из списка НКО-иноагентов, пишет «Интерфакс».

Юрист Фонда Иван Жданов сообщил, чтосейчас министерство начало новую проверку организации. Жданов отметил, что проверка будет внеплановой.

В ходе проверки Минюст намерен установить наличие либо отсутствие признаков НКО-иноагента в деятельности фонда.