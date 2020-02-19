19.02.2020, 20:52
Минюст планирует сократить количество составов административных правонарушений
ИА «Ореанда-Новости». Число составов и видов правонарушений, установленных КоАП, может сократиться. Об этом сообщает российское министерство юстиции.
В новом проекте Кодекс количество составов административных правонарушений уменьшили до 1666, однако их число может ещё сократиться. Данный вопрос 19 февраля обсудили на рабочем совещании министерства по проекту КоАП.
В рамках обсуждений было поручено продолжить мероприятия по сокращению числа составов нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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