ИА «Ореанда-Новости» . Число составов и видов правонарушений, установленных КоАП, может сократиться. Об этом сообщает российское министерство юстиции.

В новом проекте Кодекс количество составов административных правонарушений уменьшили до 1666, однако их число может ещё сократиться. Данный вопрос 19 февраля обсудили на рабочем совещании министерства по проекту КоАП.



В рамках обсуждений было поручено продолжить мероприятия по сокращению числа составов нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.