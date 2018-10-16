ИА «Ореанда-Новости». В России Министерство юстиции предложило послабления для осуждённых женщин. Минюст начал разрабатывать законопроект, согласно которому для беременных осуждённых женщин появится возможность условно-досрочного освобождения. Также условно-досрочное освобождение будет касаться осуждённых женщин, имеющих маленького ребёнка до трёх лет, находящегося в доме ребенка при исправительном учреждении. Соответствующий документ будущего законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Законопроект затронет Уголовный кодекс страны, потребуются правки. Предлагается внести изменения в статьи 79, 80 и 93 УК РФ.

Если законопроект одобрят, то беременных женщин и женщин с детьми до трёх лет, которые находятся в доме ребёнка при исправительном учреждении, будут условно-досрочно освобождать.

Вместо неотбытой в исправительном учреждении части наказания, для таких женщин введут боле мягкий вид наказания, но это касается только тех, кто осуждён за преступления небольшой тяжести, говорится в проекте.

Условно досрочное освобождение в этом случае будет доступно только после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания.

Законопроект разрабатывают в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В министерстве юстиции поясняют, что на данный момент условно-досрочное освобождение возможно лишь в случае отбытие одной трети срока наказания в исправительном учреждении, назначенного за преступления небольшой тяжести.

Общественное обсуждение нового законопроекта продлится до 29 октября.

Правительство утвердило стратегию действий в интересах женщин в начале марта 2017 года. Её целью является улучшение положения женщин в России, обеспечение гендерного равенства и устранения дискриминации. Первый этап длился до 2019 года, второй рассчитан на 2019–2022 годы. Во втором этапе предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в экономической, социальной, политической и культурной областях.





Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы поддержали введение в Уголовный кодекс России нового понятия – пропаганда терроризма.