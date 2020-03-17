17.03.2020, 10:11
Минюст РФ против выплаты компенсаций жертвам домашнего насилия
ИА «Ореанда-Новости». Четыре россиянки, которые являлись жертвами домашнего насилия, заявили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что их государство не может защитить их от дискриминации.
Заместитель министра юстиции, Михаил Гальперин, в свою очередь высказал ряд возражений против этого заявления. Главная его позиция выстраивается на 3 статье Конвенции о защите прав человека (пункт о запрете пыток). Он утверждает, что государство никак не может помочь женщинам, так как насилие было совершено частными лицами, мужьями, а не должностными.
Также он заявляет, что россиянки не имеют права оспорить решения судов (в случае одной из женщин, Ирины Петраковой, её мужа сначала осудили за побои, а затем обвинение было снято) и не имеют право на получение компенсации за моральный вред и за лечение, так как насилие было совершено всё теми же частными, а не должностными лицами.
Заместитель министра юстиции, Михаил Гальперин, в свою очередь высказал ряд возражений против этого заявления. Главная его позиция выстраивается на 3 статье Конвенции о защите прав человека (пункт о запрете пыток). Он утверждает, что государство никак не может помочь женщинам, так как насилие было совершено частными лицами, мужьями, а не должностными.
Также он заявляет, что россиянки не имеют права оспорить решения судов (в случае одной из женщин, Ирины Петраковой, её мужа сначала осудили за побои, а затем обвинение было снято) и не имеют право на получение компенсации за моральный вред и за лечение, так как насилие было совершено всё теми же частными, а не должностными лицами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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