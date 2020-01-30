30.01.2020, 20:10
Минюст России представил проект нового КоАП
ИА «Ореанда-Новости». Министерство юстиции представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Новая редакция КоАП должна вступить в силу с 2021 года.
В пояснительной записке к документу сказано, что новый кодекс сократит число административных правонарушений.
Отмечается также, что после вступления в силу нового КоАП административные дела, не подпадающие под него, должны быть прекращены и не подлежат исполнению решения, вынесенные по старой версии кодекса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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