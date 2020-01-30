ИА «Ореанда-Новости». Министерство юстиции представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях.



Новая редакция КоАП должна вступить в силу с 2021 года.



В пояснительной записке к документу сказано, что новый кодекс сократит число административных правонарушений.



Отмечается также, что после вступления в силу нового КоАП административные дела, не подпадающие под него, должны быть прекращены и не подлежат исполнению решения, вынесенные по старой версии кодекса.