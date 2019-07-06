ИА «Ореанда-Новости» Министерство юстиции США обратилось к окружному суду в Нью-Йорке с ходатайством об изъятии у наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка более 12 миллиардов долларов.

По мнению представителей ведомства, именно такой доход подсудимый получил от торговли наркотиками. «…Правительство настаивает на постановлении о штрафе в размере 12 666 191 704 долларов, которые представляют собой общую сумму отмытых денег и/или собственность, задействованную в этом процессе», – указано в заявлении министерства.

Гусман Лоэра был задержан в начале 2016 года на территории Мексики и спустя год был экстрадирован в США, где несколько штатов предъявляли ему обвинения в участии в поставках кокаина, организации убийств и незаконном владении оружием. Суд Нью-Йорка признал наркобарона виновным по всем десяти предъявленным пунктам обвинения. Ему грозит пожизненный тюремный срок.