ИА «Ореанда-Новости». Российский Минюст зарегистрировал партию «За правду» писателя Захара Прилепина, пишет «Коммерсант».



Прилепин анонсировал создание партии осенью прошлого года. Идеологию партии он охарактеризовал как «левоконсервативную» и заявил, что если элиты «сдадут Донбасс», народ получит право на революцию.



Отмечается, что среди новых партий появились также «Новые люди» и «Зелёная альтернатива».