ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве Башкирии ответили пациенту, который жаловался на больницу в столице республики. Ведомство отметило, что коронавирус у пациента не нашли.

Ранее член общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Константин Лукманов пожаловался в социальных сетях на врачей инфекционной больницы №4. Он заявил, что находится в учреждении уже третий день с высокой температурой и затруднённым дыханием, однако его проверили только на наличие коронавируса. Также Лукманов пожаловался на то, что на всю больницу якобы есть только один дежурный врач.

В Минздраве рассказали, что Лукманов действительно болеет, но не коронавирусом. Сегодня будет сделано КТ лёгких. Затем врачи определятся с тактикой лечения.